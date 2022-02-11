Bandırmaspor yönetimi, ’Var olsun Bandırmaspor’ kampanyası başlattı

Bandırmaspor’da yönetim, kulübe destek için ’Var olsun Bandırmaspor’ kampanyası başlattı. Başkan Onur Göçmez, belirlenen listedeki isimleri tek tek telefonla arayarak destek istiyor.

’Atkılılar Kazanacak’ sloganıyla lider Ümraniyespor maçında tribünde atkı şov yapan Bandırmaspor taraftarlarının tribünlere astığı ’Var olsun Bandırmaspor’ pankartı kampanyaya dönüştü. Başkan Onur Göçmez, “Telefonu aç, başkan arıyor” diye seslenerek, kampanya hakkında bilgi verdi. Oluşturdukları listeye göre arayacakları kişi ve şirketleri kendisinin arayacağına dikkat çeken Başkan Göçmez, “Kulübe destek için bazı aramalar yapacağım. Bugün telefonunuz ansızın çalarsa şaşırma, o Bandırma’nın sesidir. Var olsun Bandırmaspor” ifadelerini kullandı.

Kulübün desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Onur Göçmez, “Biz büyük bir aileyiz. Bunu her geçen gün dosta düşmana gösteriyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ekonomik destek için başlattığımız kampanyaya katılanlara tarafımca imzalanan ve teşekkür yazılan, ‘Var olsun Bandırmaspor’ atkısı özel hediye edilecek ve hediyesi yönetim kurulu tarafından yerinde ziyaret edilerek takdim edilecek. Daha sonra da kamuoyuna duyurulacaktır. Kentimizin milletvekillerini, belediye başkanımızı, kaymakamımızı, özel şirketleri ve tüm dostlarımızı kampanyamıza desteğe bekliyorum” dedi.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin 0533 360 81 28 numaralı telefonla ulaşabileceğini bildiren Göçmez, “Yarın telefonunuz ansızın çalarsa şaşırma, o Bandırma’nın sesidir. Var olsun Bandırmaspor” şeklinde konuştu.