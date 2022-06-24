Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Bandırmaspor, yeni transferleri Georgios Koutroumpis, Sedat Şahintürk ve Dimitrios Manos için

Kayacık TOKİ’de bulunan sosyal tesislerinde imza töreni düzenledi.

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde 3 oyuncu sözleşmelere imza attı. Yunanistan’ın Aris takımında oynayan Yunan forvet oyuncusu Dimitrios Manos geçtiğimiz günlerde takıma kazandıran bordo-beyazlı ekip, Macaristan ekiplerinden Ujpest takımında oynayan Yunanlı defans oyuncusu Georgios Koutroumpis ile de 2 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-beyazlılar ayrıca Adana Demirsporlu forvet oyuncusu Sedat Şahin’i de bir yıllığına kiraladı. Törende konuşan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, “Yeni bir sezon, finansal anlamda zor bir sezonun başındayız. Bence Türkiye’nin ligi artık TFF 1. Çünkü Süper Lig bu kadar yayılmamıştı. Gelen takımların yapmış olduğu transferler, bizler gibi mevcut takımı koruyanların yarışacağı ve alttan da sürprizlerin olacağı güzel bir lig olacak. Soruyorlar bana hedef nedir, şampiyonluk nedir gibisinden. Bizim için tek hedef var, en keyifli ve en güzel futbolu oynamaktır. Bunun içinde yapmış olduğumuz 6 aylık çalışma sonrasında eksikliklerimizi belirleyip transferlerimiz ona göre yapıyoruz. Hedeflerimizden ilki en kısa sürede kampa götürmekti. Şu anda onu gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günü Bandırma’da başlıyoruz ve çarşamba günü de Bolu’da kamp yapacağız” dedi.

"Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’ı asla maçlarımızda görmek istemiyoruz"

İstanbulspor maçını değerlendirerek başlayan Başkan Göçmez, “Finalde hakem performansından çok şikâyetçiyiz. Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’ı asla maçlarımızda görmek istemiyoruz. Ancak İstanbulspor’da sonuna kadar Süper Lig’i hak ettiler. Onlara haklarını teslim etmek isterim. Bandırmaspor olarak bu sene transfer bütçemiz 45 milyon olacak. Gelen oyuncuların hepsi buraya gelmek için çok istekli oldular. Bazı oyuncular ile yollarımız ayrılıyor. Doğan Can’ın sözleşmesi sona ermişti. Kendisi Süper Lig’e transfer oldu. Burada büyük başarılara imza atıp hizmet verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Landel oynağı maçlarda takıma büyük katkı sağladı. Bazen değişiklikler iki taraf içinde iyidir. Finansman konularını da unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan imza töreninde 3 futbolcu da Bandırmaspor’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.