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Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı
Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.
BALIKESİR 09.11.2022, 18:56
Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor’un sahasında Karacabey Belediye Spor’a 3-0 mağlup olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Çömez ile Teknik Direktör Mustafa Gürsel bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Gürsel ile sözleşmenin feshedildiği açıklandı.