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Bandırmaspor sezon öncesi 2. etap kampında
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor.
BALIKESİR 12.07.2022, 20:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor.
Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel gözetiminde 2. etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde Bolu’da başlayacak. Kamp 23 Temmuz tarihinde sona erecek. Bordo-beyazlı ekip yöneticileri bu hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.