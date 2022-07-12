banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı

Bandırmaspor sezon öncesi 2. etap kampında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor.

BALIKESİR 12.07.2022, 20:13
Bandırmaspor sezon öncesi 2. etap kampında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2022-2023 futbol sezonu öncesi hazırlık kampının 2. etabı bugün başlıyor.

Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel gözetiminde 2. etap kamp çalışmalarına akşam saatlerinde Bolu’da başlayacak. Kamp 23 Temmuz tarihinde sona erecek. Bordo-beyazlı ekip yöneticileri bu hazırlık döneminde 3 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

Yorumlar (0)
24°
açık