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Bandırmaspor Senegalli forvet ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig’inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

BALIKESİR 24.06.2021, 13:38
Bandırmaspor Senegalli forvet ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig’inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

Bordo Beyazlılarda 2021-22 futbol sezonu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Başkan Onur Göçmez yönetimindeki Bandırmaspor, dış transferde son olarak Fransa 2.Lig’inde yer alan Châteauroux’ta forma giyen Philippe Paulin Keny ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki genç forvetin futbol kariyerinde şu ana kadar Tours ve Châteauroux takımlarında forma giydiği ve çıktığı 53 maçta 4 gol kaydedip 6 asist yaptığı ifade edildi.
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