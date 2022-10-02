Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazanmak istedikleri bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Oyunun ilk bölümünde top hâkimiyeti bizde idi ama pas hızımızda sorun vardı. Maçın genelinde oyun bizde gibi göründü ama istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz üretkenliğine ulaşamadık. Son dakikalarda Levent ile yakaladığımız bir pozisyon vardı ve rakibin de kaçırdığı penaltı vardı. Oyunun geneline baktığımız zaman pozisyon üretme sayımızı arttırmamız gerekiyor. Cuma günü Adana’ya gidiyoruz. Her şeyi unutup, tamamen o maça hazırlanmamız gerekiyor. Adana’dan puanla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Samsunspor cephesi

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Öncelikle 2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Bandırma’ya 5 ünlük bir çalışma sonucunda geldik. Özellikle ilk yarı oyuncu değişikliği yapmamıza rağmen, takımımızın savunmasını güzel bir şekilde yaptık. Rakibe bir pozisyon dışında başka bir pozisyon vermedik. Bu maçta da kaçan bir penaltımız oldu. Hedefe oynayan bir Samsunspor için hücumu daha çok yapmamız gerekir. Topa sahip olacağımız dakikaları arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte çok çalışarak özellikle gücümüzü daha da yukarılara çekerek ve topa sahip olduğumuz pozisyonları daha elverişli kullanarak şampiyonluğu hedefleyen bir takım böyle olması gerekiyor. Önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sakatlanan oyuncularımız da var ve elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki maç olan tüm taraftarlarımızı Gençlerbirliği maçına davet ediyorum” diye konuştu.