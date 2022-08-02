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Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin’i kiralık olarak kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
BALIKESİR 02.08.2022, 00:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Ön liberoda görev yapan Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Güçtekin, Belçika’nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.