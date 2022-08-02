banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin’i kiralık olarak kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

BALIKESİR 02.08.2022, 00:37
Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin’i kiralık olarak kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ön liberoda görev yapan Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Güçtekin, Belçika’nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Yorumlar (0)
24°
açık