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Bandırmaspor - İstanbulspor biletleri satışa sunuluyor

Kocaeli Stadı’nda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası öncesi Bandırmaspor taraftarlarına 16 bin bilet kontenjanı ayrıldı.

BALIKESİR 30.05.2022, 23:16
Bandırmaspor - İstanbulspor biletleri satışa sunuluyor

Kocaeli Stadı’nda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası öncesi Bandırmaspor taraftarlarına 16 bin bilet kontenjanı ayrıldı.

Bandırmaspor’un resmi sosyal medya hesaplarında bilet satışlarının yarın başlayacağı duyuruldu. Bandırmaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımıza 15 bin 946 adet kontenjan ayrılan İstanbulspor maç biletleri 31 Mayıs 2022 saat 15.00’te satışa çıkıyor. Farklı takımların Passolig kartlarını da açık olacak müsabaka biletleri; doğu tribün 80 TL, güney kale arkası tribünü 50 TL olmak üzere satışa sunulacaktır."

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