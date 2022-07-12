Bandırmaspor Fatih Kurucuk’u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile sözleşmesi sona eren ve yollarını ayıran Fatih Kurucuk’u transfer etti.

Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 2 asist, 9 gol attı.