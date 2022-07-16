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Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Sekou Camara’yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir Futbol Kulübü’nden Emir Şenocak’ı 3+1 yıllık transfer etti.

BALIKESİR 16.07.2022, 16:33
Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Sekou Camara’yı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir Futbol Kulübü’nden Emir Şenocak’ı 3+1 yıllık transfer etti.

Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir, Menemenspor formalarını giyen Emir Şenocak, 58 maç, 4 asist, 9 gol attı. Bandırmaspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Sekou Camara’yı KVC Westerlo kulübünden 1 yıllığına kiralandı. Camara, ön libero mevkiinde görev almakta olup Horoya AC, KVC Westerlo takımlarında formalarını giydi.

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