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Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Sekou Camara’yı kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir Futbol Kulübü’nden Emir Şenocak’ı 3+1 yıllık transfer etti.
BALIKESİR 16.07.2022, 16:33
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir Futbol Kulübü’nden Emir Şenocak’ı 3+1 yıllık transfer etti.
Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir, Menemenspor formalarını giyen Emir Şenocak, 58 maç, 4 asist, 9 gol attı. Bandırmaspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Sekou Camara’yı KVC Westerlo kulübünden 1 yıllığına kiralandı. Camara, ön libero mevkiinde görev almakta olup Horoya AC, KVC Westerlo takımlarında formalarını giydi.