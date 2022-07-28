Bandırmaspor Atabey Çiçek’i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un 27 yaşındaki santrafor oyuncusu Atabey Çiçek’i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Santrafor ve hücum hattının sağ kanadında da görev yapan Atabey Çiçek, Boluspor, Bandırmaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Samsunspor ve KVC Westerlo takımlarında forma giydi. Çiçek, oynadığı 239 maçta 73 gol, 24 asist yaptı.