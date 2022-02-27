Bandırmaspor - Adanaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’u ağırladı. Maç sonu teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1. Lig’de Bandırmaspor, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Kağıt üzerinde kazanmamız gereken bir maçtı. Adanaspor bu hocayla birlikte güzel çıkış sağladı. Bu maça da iyi hazırlandık, kendi sahamızda da kazanmak istiyorduk. Oyunun başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Sezonun başından gelen oyun karakterimizle birlikte oyunsal anlamda güzeldi. Sadece girdiğimiz pozisyon sayısına göre bir golle kaldık. Bir gol daha atıp maçı daha rahatla bilirdik. Bundan sonra ki süreçte önümüzdeki maçımız olan Ankaraspor maçında elimizden geldiğince hazırlanıp sahaya en iyisini koymaya çalışacağız” dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Buraya gelirken zaten zor bir maç olacağını biliyordum. Ligin ilk haftasından bu yana ilk 6’nın içinde yer almış bir takım vardı. İlk maçımızda farklı skorla bizleri yenmişlerdi. Sporcuları çekingen oynadı. İkinci yarıda iddialı oynadık ama rüzgarla birlikte güzel oylanabilirdik. Neticesinde duran bir topla mağlup olduk. Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor. İçerideki maçlar çok daha önemli, Manisapor maçına hazırlanmamız lazım” dedi.