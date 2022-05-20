Bandırma’nın ’Toprak dedesi’ ne teşekkür plaketi verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulunun çevresinin yeşillenmesi amacıyla 100 adet fidan diken Fettah Kara’ya okul yönetimi tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.

Bandırma’nın toprak dedesi olarak tanınan doğa aşığı Fettah Kara’ya okula gönüllü olarak diktiği 100 fidan dolayısıyla Müdür Yardımcısı Ersin Gezer tarafından plaket takdim edildi. Fettah Kara‘nın geçen yıl ve bu yılda olmak üzere okula 100 adet fidan diktiğinin bilgisini veren Gezer,“ Fettah Kara okulumuza güzel ağaçlar armağan etti. Okulumuz bu fidanlar sayesinde çok güzel olacak.” dedi. Gelecek sezon da ağaçlandırma yapmak için yer belirlediklerini söyleyen Gezer, “Fettah Kara’ya bu denli örnek ve duyarlı davranışı nedeniyle plaket vererek onurlandırmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.