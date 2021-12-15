Bandırmanın il olma sevdası tribünlere taşındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinin yıllardır il olma talebi bugün oynanan Bandırmaspor-Balıkesirspor maçında tribünlere taşındı

Spor Toto 1. Lig’de oynanan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçında tribüne asılan afiş dikkat çekti. Afişte Çanakkale’nin Biga ve Bursa’nın Karacabey ilçelerinin de içinde olduğu Bandırma ili haritası yer aldı. Taraftarlar tarafından asılan il haritasıyla Bandırma’nın il olma talebini tribüne taşınmış oldu.