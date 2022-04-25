Bandırma’nın 500 yıllık tarihi anlatıldı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Belediye ramazan ayı etkinlikleri içinde Barış Manço Kültür Merkezinde, Prof. Dr. Zekai Mete tarafından “Kentimin Öyküsü, Bandırma’nın 500 Yıllık Tarihi” konulu tarih söyleşisi gerçekleşti. Bandırmanın tarihi ile ilgili uzun yıllardır yaptığı arşiv taramaları ve araştırmalarını Bandırmalılarla paylaşan Prof. Dr. Zekai Mete, sunumlarla ve fotoğraflarla yaptığı anlatımda Bandırmanın sosyal ve kültürel yapısı hakkında ilginç bilgiler verdi. Bandırmanın tarihi yapıları hakkın bu güne kadar yanlış bilinen bir çok yanlışı Osmanlı arşivlerinden çıkarttığı belgeleri aktaran Zekai Mete; Bandırma’ya bağlı olan köylerin isimlerinin kökenlerinin nereye dayanıp ne anlama geldiği hakkında bilgiler aktardı. Göç konusuna da değinen ve bilgiler veren Prof. Dr. Zekai Mete, Bandırmanın hangi tarihlerde hangi bölgelerden göç alıp hangi bölgelere göç verdiğini, Bandırmanın mahalleleri ve nüfusu hakkında Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi arşivlerinden ulaştığı bilgileri görseller ile anlattı. Bandırmalıların büyük bir ilgi ve dikkat ile takip ettiği söyleşi sonunda Prof. Dr. Zekai Mete’ye günün anlam ve önemini belirten plaketi Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, teşekkür ederek takdim etti.