Bandırmalılar Fırıntaşa akın etti

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Fırıntaş ekmek satış noktası ramazanın ilk günü vatandaşların akınına uğradı.

Bandırma’da işletmeciliğini Gazi Rıza Gül’ ün yaptığı Fırıntaş ekmek satış noktası ramazan ayının ilk günü vatandaşların akınına uğradı. Ramazan ayı boyunca hafta sonları da açık olacak ekmek satış noktasında sadece 300 gram kare ramazan pidesi satılacak. Bugün ekmek satış noktasına gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıntaş yetkilileri vatandaşların taleplerini karşılamak için Bandırma’ya pide sevkiyatının arttırılacağını belirttiler.