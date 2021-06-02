Bandırmalı sporcular modern pentatlon ile tanıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ile Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü modern pentatlon sporunu tanıtım etkinliği düzenledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ile Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bandırma’da küçük yaş grubundaki sporculara yönelik modern pentatlon sporunu tanıtım etkinliği düzenledi.

Tanıtım etkinliğine Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ve atletizm antrenörü Mehmet Yıldırım ev sahibi olarak iştirak ederken; federasyonu temsilen TMPF Organizasyon Kurulu Üyesi Hasan Başaran, TMPF Bursa İl Temsilcisi Hakan Sarıgül ve Bursalı modern pentatlon sporcuları tanıtım etkinliğine katılım gösterdi.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine yaşları 10 ile 14 aralığında olan 60’ın üzerinde sporcu katıldı.

Gün boyu süren etkinliğe katılan çocuklara modern pentatlon branşları tanıtıldı ve modern pentatlon sporuna ilişkin detaylar paylaşıldı. Ayrıca pentatlon alt yarış branşlarından Laser Run’a yönelik de çocuklarla uygulamalı eğitim çalışmaları yapıldı.

Federasyon ile birlikte yapılan çalışmanın bölgedeki sporcu çocuklar ve aileleri üzerinde olumlu bir etki bıraktığını belirten Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıları olan TMPF yetkililerine teşekkürlerini sundu. Tanıtım etkinliğinin ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’a ziyaret gerçekleştirildi. Bandırma Belediyesi’nin modern pentatlon sporuna yönelik gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyet dile getirilirken verilen desteklerden ötürü Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’a teşekkür edildi.