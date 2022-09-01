Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı denize açıldı.

Bandırmalı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi, ilk gün denizden sardalya, istavrit, palamut ve sarpa çıktı. Balıkçıların ilk avı, yeni sezondan duyulan ümidi de arttırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Gece saatler 00: 00’ı gösterdiğinde denize açılarak "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında mezatlarda buluştu. Avdan dönen balıkçılar kurban kesilerek karşılandı. Balıkçıları Bandırma Balık Hali’nde Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve CHP İlçe Başkanı Dr. Selim Panç karşıladı. Sezonun bereketli olması için dualar edildi ve kurban kesimi gerçekleştirilirken, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun yaptığı konuşmada, sezonun bereketli olmasını diledi. Bandırma Balık Hali tüccarlarından Emin Gürer ise "2022-2023 sezonumuz tüm balıkçı arkadaşlarımıza ve halkımıza hayırlı olsun ve çocuklarımızın bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Mezatlarda satılan iri sardalyanın kasası bin TL, istavritin kasası 500 TL, palamudun çifti 90 TL, normal sardalyanın kasası ise 400 TL’den alıcı buldu.