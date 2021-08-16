banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!

Bandırma’dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris’teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

BALIKESİR 16.08.2021, 17:01
Bandırma’dan yangın bölgesine 300 adet şalvar ve patik

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi Marmaris’teki orman yangınında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, patik, çember ve bluzdan oluşan yardım gönderdi.

Bandırma Kent Konseyi Marmaris’te Yangında zarar gören kırsal mahallelere ulaştırılmak üzere 300 adet şalvar, bluz, çember ve patiği Marmaris Kent Konseyine gönderdi. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonda evlerinde dikim yaparak ya da hazır ürün alarak destek olan yardımsever Bandırma kadınlarına Bandırma Kent Konseyi olarak teşekkür ederiz. Kalan kıyafetleri ise Kastamonu’ya yollamak üzere Bandırma Belediyesi kampanyasına teslim edeceğiz. Son zamanlarda yangınlardan ve selden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangından etkilenenen tüm vatandaşlarımıza el birliği ile destek olmalı ve yaraları sarmalıyız gün birlik günüdür. Bu afetlerden gerekli dersleri çıkarmalı ve tüm önlemleri bundan sonrası için almalıyız. Bölgemizde de bu tarz afetlerin yaşanmaması için Bandırma Kent Konseyi olarak üzerimize düşenlerin farkındayız ve çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Yorumlar (0)
28°
açık