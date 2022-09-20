Bandırma’daki üst geçit çift taraflı olarak ulaşıma açıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2019 yılında temeli atılan üst geçit çift taraflı olarak ulaşıma açıldı.

Balıkesir’den batıya uzanan ve yaz aylarında turizm hareketliliği olan bir güzergaha açılan ve kapı niteliği taşıyan yol artık ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açılışını yapacağı üst geçit Bandırma’daki trafik yoğunluğunu azaltmakta önemli rol oynayacak. Bandırma AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada; " Bandırmamızın 100. yılı kurtuluşunda güzel güzel haberler almaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2019 yılında temeli atılan bu köprülü kavşağımızın da pandemiden dolayı biraz gecikti ama ciddi şekilde güzel olan bir köprü çift tarafı da açılmış durumda şuanda ay sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun gelişiyle beraber güzel bir açılışla Bandırmamızın ve Ülkemizin hizmetine sunacağız. Bazen bilmeyen arkadaşlar konu hakkında yorum yapabiliyor çoğu belediyenin yatırım bütçesinden büyük bir yatırım var burada. Büyükşehirimizin yapmış olduğu yüzde 90’nın tamamlamış olduğu istimlak yaklaşık 10 milyon lira istimlak bedeli var. Çevre peyzajınıda Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. En kısa zamanda bu üst geçitin Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz’ın onayı ile burada ışıklandırmamızı da yapacağız. Bandırmamıza güzel bir köprü kavşak kazandırdık Derdimiz Bandırma, güzel bir Bandırma için çalışıyoruz." dedi.