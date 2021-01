Bandırma’da zincir market şube sayısı 140’ı buldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sayıları hızla artan zincir market şubeleri karşısında bakkal esnafları çaresiz kalıyor. Bandırma Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Metin, Bandırma’da sayıları 140’a yaklaşan zincir market şubelerinin bakkal esnaflarının sonlarını hazırladığını söyledi.

Bandırma nüfusunun yaklaşık 170 bin olduğunu belirten Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Metin “Zincir marketlerinin şubeleri Bandırma’da hızla artıyor. Bandırma’da yaklaşık 140 tane market olması normal bir sayı değildir. Belediyelerin market ruhsatları verirken şehrin nüfusunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık köylerde bile zincir marketler şube açmaya başladı. Bu durum karşısında bakkalların dayanacak güçleri kalmadı. Her market bulunduğu kaldırımların sahibi oldu. Pandemi sürecinde market önleri pazarcı tezgahlarına döndü. İşgaliye verince tüm kaldırımları işgal edebiliyorlar. Her köşe başında bir market açıldığı için mal indirip bindirirken trafik arap saçına dönüyor. Çünkü bu konuda markete ait yerler bulunmuyor. Hafta sonları marketler ve bakkallar açık iken tekel bayiler ve büfeler kapatılıyor. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Gıda sektörü olarak diğer meslek sektörlerine göre şanslı idik. Diğer sektörler bizlerden çok daha zor durumlarda kaldılar. Buna rağmen bizler de zincir marketler yüzünden zorlanıyoruz. Marketler artık her şeyi satmaya başladılar. Tam 46 meslek dalına olumsuz etkileri oluyor. Kısıtlamalarda marketler rekor cirolar gerçekleştirdiler. Cumartesi Pazar günleri küçük esnaflarda dükkan açabilselerdi biraz olsun nefes alırlardı“dedi.

"Desteklemelerden yararlanamadık"

Bakkallar ve bayiler olarak esnafa verilen desteklemelerden yeteri kadar faydalanamadıklarını söyleyen Başkan Ömer Metin “Son desteklemelerden basit usul vergi veren esnaflar faydalandı. Ancak Bakkalların ve Bayilerin büyük bir çoğunluğu gerçek usulden vergi verdikleri için bu desteklemeleri alamadılar. Bu konuda yapılacak değişiklikler ile gerçek usulden vergi veren esnaflarında desteklemelerden yararlanmasını bekliyoruz.“ dedi.