Bandırma’da yılan paniği

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi’nde sokakta bulunan yılan paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı.

Edinilen bilgiye göre, gece Bandırma’nın bir köyünden gelen vatandaş aracını Sunullah Mahallesi 21 sokak üzerinde park etti. Daha sonra sokaktan geçen mahalle sakini aracın altında bir yılanın olduğunu fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden alarak bir çuvalın içine koydu. Yılanın köyden gelen aracın motor bölümüne girerek ilçeye geldiği tahmin ediliyor.