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Bandırma’da yılan operasyonu

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR 01.06.2022, 21:53
Bandırma’da yılan operasyonu

Balıkesir’in Bandırma İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Bandırma’da son günlerde sıkça rastlanan yıkanlara bir yenisi daha eklendi. Atatürk Caddesi üzerinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak bir çuvala koydu. Yakalanan yılan doğal ortama salınırken, son günlerde yılan görülmesi dikkat çekiyor.

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