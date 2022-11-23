Bandırma’da yağış sebebiyle kayan araç kaza yaptı; 1 kişi yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan lodos ve yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yaralandı.

Bandırma Erdek caddesinde Kübra B. (46) hakimiyetindeki 10 CDF 34 plakalı araç yağan yağmurun asfaltı kayganlaştırmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aracıyla bariyerlere vurarak hafif bir şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Kürbra B.’ye müdahalede bulunuldu. Ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol çekici yardımıyla aracı kaza yerinden kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.