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Bandırma’da trafik kazası: 6 yaralı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.
BALIKESİR 03.09.2022, 14:14
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.
34 VA 2449 plakalı aracın şoförü H.K. (43) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar A.K. (41), Y.K.(12), F.K. (39), E.K. (11) ve E.K. (2) 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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