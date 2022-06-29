Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Caddesi 3. noter önünde meydana geldi. O.K.’nin kullandığı 16 AFS 536 plakalı motosiklet, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan D.E.’ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.E. (44) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.