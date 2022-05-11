Bandırma’da trafik haftası kutlanıyor

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törene, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran AK Parti ile Başkanı Mehmet Doğan, Kamu Kurum ve kuruluşları müdürleri ile öğrenciler katıldı.Günle ilgili açış konuşmasını Trafik Büro Amiri Komiser Murat Bulut yaptı. Bulut, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, trafik kazalarının dünyada her yıl ortalama 1 milyon 350 bin insanın hayatını kaybetmesine ve 78 milyon insanın da yaralanmasına sebep olduğunu belirterek, "Trafik kazalarını önlemek ve olumsuz sonuçlarını minimuma indirmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Bu sürecin en önemli hareket gücünü ise eğitim oluşturmaktadır. Bilinçli, sorumluluk sahibi, trafiik kültürü oluşmuş sürücü, yaya ve yol kullanıcılarının arttırılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması, trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını minimum seviyeye indirecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından hafta sebebiyle şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Törende ayrıca Yılın Polisi, Yılın Jandarma Trafik personeli ve Yılın Belediye trafik zabıta personellerine de ödülleri verildi.