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Bandırma’da trafik araçları denetlendi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesinde Trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı.

BALIKESİR 18.10.2021, 18:08
Bandırma’da trafik araçları denetlendi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesinde Trafik ekiplerince araçlara denetim uygulaması yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren denetimde 55 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 6 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 25 araca ise 9 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğinden bu tür denetimlerin İlçe de sık sık yapılacağı belirtildi.

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