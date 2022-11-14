Bandırma’da tarihi eser operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde durdurulan araçtan tarihi eser çıktı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ’Tarihi Eser Kaçakçılığı’ önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen operasyonda, şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda tarihi eser oldukları değerlendirilen, 2 adet altın obje ele geçirdi.

Konu ile ilgili iki şüpheli yakalanırken, haklarında ’2863 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.