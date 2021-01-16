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Bandırma’da tablet ve internet dağıtımları sürüyor
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde online eğitim almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve İnternet paketi dağıtımı devam ediyor.
BALIKESİR 16.01.2021, 14:43
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde online eğitim almak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve İnternet paketi dağıtımı devam ediyor.
Bandırma’da pandemi nedeniyle eğitim kurumlarında uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet paketi dağıtımı devam ediyor.
Bandırma Kaymakamlığı himayesinde başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 700 öğrenciye bir yıllık internet bağlantısı imkânı sağlanırken bu güne kadar da 240 öğrenciye bilgisayar ve tablet desteği verildiği belirtildi.
Tablet desteği kamu kurum ve kuruluşların katkıları ile devam ederkenMilli Eğitim Bakanlığınca gönderilen tabletlerin de dağıtımı ayrıca devam ediyor.
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