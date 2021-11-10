Bandırma’da sis yerini fırtınaya bıraktı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde üç gündür etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bandırma’da sabahın erken saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında Bandırma’da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı zaman zaman saatte 50 ile 70 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle Bandırma’dan kalkacak sabah 07.30 feribotu ve İstanbul’dan kalkacak 19.30 İDO Bostancı Yenikapı Bandırma deniz otobüsü seferi iptal edildi. Yarın sabah Bandırma’dan kalkacak 08.30 deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği öğrenildi. Fırtına sebebiyle Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. Limana giriş çıkışlar durdurulurken Bandırma açıklarında demirleyen yük gemilerine fırtına etkisini kaybedinceye kadar hareket izni verilmiyor.

İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği açıklandı.