Bandırma’da sis etkili oluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle limanda, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Bandırma’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafeleri düştü. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Bandırma Limanı’nda yükleme boşaltma çalışmaları iki saat boyunca durduruldu. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin olası kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde üç gün daha etkili olacağını belirtti.