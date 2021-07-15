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Bandırma’da şehitler unutulmadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle kaymakamlık tarafından düzenlenen program çerçevesinde Bandırma Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

BALIKESİR 15.07.2021, 11:45
Bandırma’da şehitler unutulmadı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle kaymakamlık tarafından düzenlenen program çerçevesinde Bandırma Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü deneniyle ilk program Bandırma Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirildi. Şehitliklerdeki programlara Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, protokol üyeleri, askeri sivil erkân, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İlk tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, kuran-ı kerim tilaveti okundu. Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi ve şehitler için dualar edildi.
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