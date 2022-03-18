Bandırma’da şehitler dualarla yaad edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanında ve Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören öncesi gazi ve ailelerine Bandırma Kaymakamlığı kahvaltı verdi.

Daha sonra Bandırma Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına Bandırma Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Bandırma Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. 18 Mart Şehitler gününün anlam ve önemine binaen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr Resul Yavuz konuşmasını gerçekleştirdi.

Yavuz “18 Mart 1915’te boğazın geçilemeyeceği anlaçılınca müttefikler 24 Nisan 1915’te Gelibolu yarımadasına büyük bir çıkarma harekatı başlatacaklardı. Hedef yine Çanakkale’yi geçmek, Başkente ulaşmak ve Türk teslim almaktı. Burada devam eden ve 261 gün süren kara muharebelerinde Ezineli Yahya Çavuşundan Niğdeli Ali’ye, Maraşli Ökkeş’e kadar vatanı savunmaya gelen yüzbinler düşmana geçit vermeden Çanakkale’yi geçilmez kilmışlardır. Enasında Çanakkale’yi Çanakkale yapan, Canakkale’yi geçilmez kılan 261 gün boyunca gece gündüz burada devam eden çarpışmalardir. Unutulmamalıdır ki Bandirma’da Canakkale Savaşlarında çok önemli bir konuma sahipti Lojistik, ikmal ve cephe gerisi Hastahane olarak hizmet veren Bandırma’da, sivil halk da verdiği özverili mücadele ile bu zafere ortak olmuştur.

Bugün üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen şöyle bir durup düşündüğümüzde burada verilen muharebelerin neden önemli oldugunu çok daha iyi analiz edebilmekteyiz,. 1915’te Çanakkale Neden Geçilemedi? sorusunun cevabını bir milletin millet olma vasıtlarında aramalıyız. O milleti, millet yapan değerlerde aramalıyız. Bugün, Çanakkale’de bu Vatanin evlatlan Neden Geçit Vermedi? sorusunun cevabı: "bir milletin Vatanını, Yine o Milletin evlatları korur" dosturunda aramalıyız. Süphe yok ki, bugün yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler bu sözün ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermektedir. Çanakkale, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında savaştığı 10 cepheden sadece biriydi. bu cephenin dışında Osmanlı Devleti, Sarıkamış’ta, Galiçya’da, Yemen’de, Irak’ta, Hicaz’da. Filistin’de ve Süveys’le savaştı. Bu cephelerde savaşan yüz binlerce Anadolu evladının Çanakkale’de savaşan kardeşinden hiçbir farkı yoktu. Fakat bu cepheyi diğer cephelerde ayıran derin farklar vardı. Çanakkale farklıydı. Çanakkale. Türk’ün can damarına giden yolun başındaydı. Bir diğer ifadeyle Canakkale, vatanın giriş kapısıydı. Çanakkale bir devrin bittiği yerdir. Çanakkale’de verilen bütün kara ve deniz savaşlarında 500 bin vatan evladı görev yapmıştır. Bu savaşlarda Genelkurmay kayıtlarına göre 57 bin şehit, 100 bin üzerinde yaralı verildi. 10 bin kayıp ve 20 binin üzerinde de esir bu savaştan doğrudan etkilenmiştir. Bütün bu sayılar toplandığında 252 bin asker Canakkale’de vatan savunmasında görev almıştır" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Bandırma Garnizon Şehitliğine geçildi. Sunullah Camii imamı Ali Şenel, kuranı kerim okudu. Ardından Bandırma İlçe Müftüsü Halil Şekerci dua etti. Son olarak ta protokol şehit mezarlarını teker teker gezerek, karanfil bıraktı ve tören son buldu.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Onyedi Eylül Üniversitesi rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve resmi dairelerin yöneticileri yer aldı.