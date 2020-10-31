banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Türkiye’de tsunamiden ölen ilk kişi: Fatma Teyze
Türkiye’de tsunamiden ölen ilk kişi: Fatma Teyze

Bandırma’da sahte içki ele geçirildi

BALIKESİR'İN BANDIRMA İLÇESİNDE ŞÜPHELİ BİR ŞAHSIN İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA ETİL ALKOLDEN ÜRETİLEN SAHTE İÇKİLERE VE ÜRETİMDE KULLANILAN DÜZENEKLERE EL KONULDU.

BALIKESİR 31.10.2020, 15:54
2
Bandırma’da sahte içki ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada etil alkolden üretilen sahte içkilere ve üretimde kullanılan düzeneklere el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Bandırma ilçe merkezinde sahte alkol konuları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ikametinde damıtmak suretiyle elde ettiği etil alkollerden sahte içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 18 Litre sahte Rakı ( 12 Şişe 1,5 litrelik), 20 Litre Etil Alkol (2 Bidon),

565 Litre mayalanmaya bırakılmış içki (47 Bidon), 15.7 Kg Anason tohumu, ve 2 Adet İmbik (Damıtarak Alkol elde etmek için kullanılan düzenek) ele geçirildiği, şahısla ilgili adli tahkikata başlanıldığı ve ikamette bulunan sahte içki ve düzeneklere el konulduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Gaziantep FK 7 8
8. Antalyaspor 6 8
9. Malatyaspor 6 8
10. Göztepe 6 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 7 11
9. Altay 6 10
10. Bursaspor 8 10
11. Balıkesirspor 8 10
12. Akhisar Bld.Spor 7 9
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Aston Villa 5 12
5. Leicester City 6 12
6. Tottenham 6 11
7. Man City 6 11
8. Leeds United 6 10
9. Southampton 6 10
10. Crystal Palace 7 10
11. Chelsea 6 9
12. Arsenal 6 9
13. West Ham 6 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 7 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Cádiz 8 14
4. Granada 6 13
5. Villarreal 7 12
6. Atletico Madrid 5 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 8 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3