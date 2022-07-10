Bandırma’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramının 1. günü gece başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğünün yazılı uyarısı ve AFAD tarafından vatandaşlara SMS yolu ile uyarılarda bulunuldu. Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli gök gürültüsüne hazırlıksız yakalandı. 1 saat kadar süren yağış etkisini artırarak yollarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken ilçenin ana caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.