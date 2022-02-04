Bandırma’da Romanlar için ‘Eğitim Evi’ projesi

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanvekili Feridun Demirdöğen, Roman çocukların eğitimdeki eksikliklerini gidermek için Bandırma’da ‘Eğitim Evi’ projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Roman çocukların eğitim olanaklarından yeterince yararlanamadığına dikkat çeken Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanvekili Feridun Demirdöğen, özellikle pandemi sürecinin yıkıcı etkisi olduğuna vurgu yaptı. Yaraları sarmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla ilk etapta 300 öğrencinin faydalanacağı ‘Eğitim Evi’ projesini hayata geçirmek istediklerini dile getiren Demirdöğen, “Bandırma Belediyesi ile birlikte bu proje üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Tolga Tosun’da projeye sıcak bakıyor. En kısa zamanda hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi. Amaçlarının Roman çocuklarının da ücretsiz ve eşit eğitim olanağından yararlandırılarak dezavantajlarını ortadan kaldırmak olduğuna değinen Demirdöğen, “Ne yazık ki Roman çocuklarının en büyük sorunlarının başında eğitim geliyor. Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda Roman çocuklarının eğitim olanaklarından yeterince yararlanamadığı, eğitim olanaklarına erişimin düşük, erken terklerin ve devamsızlıkların yüksek olduğu tespiti yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Roman Çocuklar ve Eğitim’ çalıştayı sonuç raporunda da, ilköğretimde düşük okula kayıt ve yüksek okul terk oranlarını, aynı zamanda yüksek devamsızlık oranını teyit etmiştir. Eğitim hayata tutunmak için en büyük etken. Roman çocuklarını hayata iyi bir eğitimle hazırlamak itiyoruz” diye konuştu.

Okul sonrası eğitim evine gelen çocukların her türlü eğitim imkanından yararlanabilmesi için titiz bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Demirdöğen, Bandırma’da başlayacak uygulamanın, Balıkesir geneline yayılmasının en büyük hayalinin olduğunu söyledi. Temel eğitim dışında çocukların ihtiyaç duydukları rehberlik ihtiyacını da destekleyeceklerini anlatan Demirdöğen, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açabilmek için kültürel ve sanatsal atölye çalışmalarının da yapılacağına ifade etti. İlk etapta ilköğretim öğrencilerine ulaşmak istediklerini vurgulayan Demirdöğen, ikinci aşamada ise üniversiteye hazırlanan Roman gençlerine yönelik çalışma yürüteceklerine değindi.