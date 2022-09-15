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Bandırma’da otomobil simit dükkanına girdi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı otomobil simitçi dükkanına girdi.
BALIKESİR 15.09.2022, 15:38
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı otomobil simitçi dükkanına girdi.
Edinilen bilgiye göre, 10 ACU 88 plakalı otomobil, sürücü Özügül Kübra Y. fren yerine gaz pedalına basınca simit dükkanına girdi. Kaza anında masalarda müşteri bulunmaması ve kazanın bölgedeki okulun öğlen arası saatinden hemen önce olması bir büyük bir faciayı önledi. Dükkanda hasar oluşurken, o anda dükkanın önünden geçmekte olan 4 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Bandırma Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri kazaya müdahale etti.
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