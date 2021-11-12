Bandırma’da on mahallede su kesintisi uygulanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı BASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bandırma’da 16 Kasım Salı günü 10.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada “BASKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında yapımı devam etmekte olan altyapı çalışmalarından dolayı 16 Kasım 2021 Salı günü Bandırma İçmesuyu Arıtma Tesisiyle yapımı devam eden DM1A Terfi Merkezi arasında 900 lük iletim hattında bağlantı imalatları yapılacağından Çınarlı, Paşamescit, İhsaniye, Sunullah, 17 Eylül, 600 Evler, 100. Yıl, Kayacık, Levent, Hacıyusuf Mahallerinde 16 Kasım 2021 Salı günü saat 10:00-24:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ilanen duyurulur” denildi. .