Bandırma’da Öğretmenler günü törenle kutlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 24 Kasım Öğretmen Günü tüm yurtta olduğu gibi Bandırma’da da törenlerle kutlandı.

Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde ilk tören, saat 10.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile okul ve kurumlarından yönetici, öğretmen ve öğrenciler de bayrak ve flamalar eşliğinde hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının takiben kutlamalara Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nden devam etti.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezindeki törene, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından son buldu. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan , "Mustafa Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutlar bu kutsal mesleğin içinde olmanın gururuyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarımÖzveriyle icra edilen her meslek kutsaldır. Ancak bütün meslekler içinde mayası da meyvesi de çocuk olan tek meslek öğretmenliktir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın değişen dünya koşullarına hazırlanmasında eşsiz bir role sahip olan öğretmenlerimiz dün olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olacaktır.Toplumların ve insanlığın eğitim sayesinde yükseleceği ve yetişen nesillerin de öğretmenlerimizin eseri olduğunu biliyoruz.

Bilimde, sanatta, iyilikte, doğrulukta, aydınlıkta ve gelecekte ve insanı insan yapan tüm değerlerde emeklerimiz var.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim "dedi.

Müdür Aslan’ ın konuşmasının ardından Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nin hazırladığı sinevizyon gösterisi, şiirsel koro ve müzik dinletisinin ardından tören sona erdi.