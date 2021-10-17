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Bandırma’da makaron operasyonları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

BALIKESİR 17.10.2021, 12:49
Bandırma’da makaron operasyonları sürüyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Bandırma İlçesinde şüpheli bir şahsın işyerine yönelik yapılan operasyonda 5 bin 940 Adet Dolu Makaron ve 113 Kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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