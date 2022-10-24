Bandırma’da mahalleler yenileniyor

Bandırma, yakın gelecekte; sanayi, tarım, eğitim, turizm gibi yüksek katma değer üreten büyük yatırımlar çekecek ve ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, şehrimizin rutinleri ve dinamizmine uygun yapılan planlamalarda devam eden ve biten yol yapım çalışmalarını denetledi. Çalışmaları yerinde inceleyen ve daire amirlerinden bilgiler alan Başkan Tolga Tosun: “Bandırma her geçen gün büyüyor. Kabına sığmayan şehrimizin kendine özel bir temposu ve rutinleri var. Yanlış bir noktada yapılacak bir çalışma, trafik ve ulaşım konusunda kentin her noktasında büyük sorunlara neden olabilir. Bandırmamız için tüm detayları düşünülmüş planlamalarımızla yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günaydın Mahallemizde başlatmış olduğumuz büyük yenilenme projemizde sona geliyoruz. Hal Caddesi, Demirciler Caddesi ve 41. Sokakta çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı ve ulaşıma açıldı. Kent ekonomisinin gözbebeği olan ama yolları oldukça yıpranmış Pazar ve İstiklal Caddelerimizdeki çalışmalarımız sürüyor ve kısa sürede tamamlayacağız. Yapılan çalışmaları incelerken, kıymetli hemşerilerimle de bol bol sohbet etme fırsatı buluyorum. Vatandaşlarımız, esnaflarımız; asfalt, kaldırım, parke, yol yapım çalışmalarımız daki yüksek standartları, estetiği, sağladığı kolaylığı görerek mutluluklarını dile getiriyorlar. Şehrimize yakışan projelerimizi, şehrimize uygun planlamalarla gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.