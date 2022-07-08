banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceza yerine, şeker yediler
Ceza yerine, şeker yediler
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan

Bandırma’da kurban pazarında arefe günü yoğunluk

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban pazar yerinde hayvan satışlarında arefe günü yoğunluk yaşandı.

BALIKESİR 08.07.2022, 18:14
Bandırma’da kurban pazarında arefe günü yoğunluk

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban pazar yerinde hayvan satışlarında arefe günü yoğunluk yaşandı.

Bandırma’da kurulan kurban pazarına sabah erken saatlerden itibaren hayvanlarını getiren üreticiler, kurbanlıkları satışa sunmaya başladı. Üreticilerin bir kısmı yoğunluktan memnun kalmadıklarını geçen senelerde bu yoğunluğun daha fazla olduğunu ve satışların daha iyi olduğuna değindiler. Alıcılarla üreticiler arasında sıkı pazarlıkların yaşanıyor ayrıca kurban pazarında küçükbaşların fiyatları 2 bin 500 ila 7 bin, büyükbaşların ise 20 bin ila 90 bin lira arasında değişiyor. Tüm önlemlerin alındığı pazarda bayrama bir gün kala Bandırma kurban pazarında hareketlilik devam ediyor.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu