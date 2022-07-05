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Bandırma’da kurban pazarı kuruldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban pazar yerinde hayvan satışı için hazırlıklar başladı.

BALIKESİR 05.07.2022, 09:11
Bandırma’da kurban pazarı kuruldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban pazar yerinde hayvan satışı için hazırlıklar başladı.

Kurban satıcılarının ve vatandaşların rahat ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için kurulacak çadırlar Bandırma Belediyesi tarafından, Balıkesir asfaltı 5. km’de kuruldu. Kurban alanında çadır yerleri hazırlanıyor. Kurban satış yerinde hazırlıklar tamamlanırken satıcılar kurbanlıklarını alana getirmeye başladı. Kurban satış yerinde gerekli önlemleri alan Bandırma Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri vatandaşların sorunsuz alışveriş yapabilmeleri için hizmet verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışının yapılacağı pazarda hem alıcı hem de satıcıların rahat etmesi için hazırlıkları tamamlamaya çalışan görevliler, bu yılda pazarın büyük ilgi görmesini beklediklerini söylediler.

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