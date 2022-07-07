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Bandırma’da kurban bayramı yoğunluğu başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

BALIKESİR 07.07.2022, 16:18
Bandırma’da kurban bayramı yoğunluğu başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurban bayramı öncesi çarşıda yoğunluk başladı.

Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma’da beklenen yoğunluk yaşanırken esnaflar kalabalığın alışverişe yansımadığını belirtti. Yiyecek ve giyim reyonlarında yoğunluk oluşurken, çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşıp, bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve baklava satılan dükkanlara uğruyor.

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