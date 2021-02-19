Bandırma’da koronavirüs vakaları artışa geçti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bildirildi.

Bandırma’da son zamanlarda düşüş eğilimine giren koronavirüs vakalarının yeniden arttığı belirtildi. Bandırma Kaymakamlığı bünyesinde yapılan toplantıda koronavirüs ile mücadele konusunda gerçekleştirilen mevcut denetimlerin sıklaştırılması kararı alındı. Toplantıdan çıkan kararlara göre artan vaka sayıları nedeniyle denetimler arttırılarak daha görünür hale getirilecek. Özellikle hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında çocukların park kullanımlarının sıkı denetim altına alınmasının kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca ilçedeki kuaförler, berberler, telefoncular, pazar yerleri ve koronavirüs bulaşma riskinin fazla olduğu işyerlerinde denetimlerin daha sıkı yapılması, Sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda uyarılarında arttırılarak devam ettirilmesi, Özellikle 65 yaş üstü kişilerin ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde bunlara ilişkin denetimlerin yapılması, Yasal mevzuat gereğince uygulanması gereken her türlü cezai işlemin tereddütsüz uygulanması ve denetimlerin sıklaştırılması maksadıyla yeni bir denetim ekibi oluşturulması kararları alındı.