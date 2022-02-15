Son Dakika
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamadan cezası bulunan hükümlü, JASAT tarafından yakalandı
Bandırma’da kaza ucuz atlatıldı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.
BALIKESİR 15.02.2022, 13:22
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.
Bandırma’da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.