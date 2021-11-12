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Bandırma’da kayıt dışı istihdama karşı mücadele başlatıldı

Bandırma Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ayhan Kılıçkaya, kayıt dışı istihdamla kapsamlı mücadeleye ve yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

BALIKESİR 12.11.2021, 09:39
Bandırma’da kayıt dışı istihdama karşı mücadele başlatıldı

Bandırma Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ayhan Kılıçkaya, kayıt dışı istihdamla kapsamlı mücadeleye ve yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

Bandırma Sosyal Güvenlik Merkezi, sorumluluk alanına giren Bandırma Erdek ve Marmara ilçelerini kapsayacak şekilde; Sosyal güvenlik bilincinin arttırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi, ülke kaynaklarının israf edilmemesi ,vergi ve pirim gelirlerinin azalmasına yönelik tedbirlerin alınması ve yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın arttırılması konularında çalışma başlattı.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bandırma Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ayhan Kılıçkaya, “Ülkemizde her geçen gün önemi artan Sosyal Güvenliğin vatandaşlarımıza sağladığı hak ve getirdiği yükümlülükleri anlatmak amacıyla; 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı(2021-2025)’nda ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılması eylemine yer verilmiştir. Kurumumuzun 2021 yılı Bilgilendirme ve rehberlik programı çerçevesinde Merkezimiz sorumluluk alanına giren Balıkesir ili Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik her türlü iletişim araçları kullanılarak rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu itibarla Bandırma Sosyal Güvenlik Merkezi olarak Sosyal güvenlik bilincine sahip olma konusunda vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bu anlamda ülke kaynaklarının israfının önlenmesi vergi ve sigorta prim gelirlerinin arttırılması amacıyla kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin sosyal güvenliklerini tam ve bütün olarak sağlamaya dönük olarak Balıkesir il Müdürlüğümüzün talimatıyla Merkezimiz görev ve sorumluluk alanına giren Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerinde kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın arttırılmasına dönük çalışmalar yapmak amacıyla 2021 yılı içinde yapılan faaliyetlerimiz ile ilgili aşağıda yer alan açıklamayı yapmak şart olmuştur" dedi.

Müdür Kılıçkaya sözlerini şöyle tamamladı: "Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında özellikle inşaat, turizm, tekstil ve gıda sektörü gibi belli sektörlerde hem bu hedef sektörlere özgü hem de yerelde tüm meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına özgü özel farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede vatandaş odaklı bir yaklaşımla geniş katılımlı bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla Kurumumuzun tüm taşra teşkilatı birimleri tarafından yerel medya unsurları kullanılarak sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında gerekli bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu anlamda sorumluluk alanlarımızda Sosyal Güvenlik bilincinin arttırılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ülke kaynaklarının israf edilmemesi vergi ve pirim gelirlerinin azalmasına yönelik tedbirlerin alınması yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın arttırılması konusunda ilçemiz basın, yayın ve medya organları meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızı bilinçli olmaya ve bu konuda kurumuza yardımcı olmaya davet ediyoruz"

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