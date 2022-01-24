Bandırma’da karla mücadele çalışmaları

Balıkesir’in Bandırma Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye Fen İşlerinden yapılan açıklamada, araç şoförleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarak, "Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için gece, gündüz çalışan ekiplerimiz çalışmalarını merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de sürdürüyor. Bandırma Belediyesi, kardan kapanan yolların ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla sahada çalışmalarına devam ediyor. Aksakal, Edincik ve Bandırma’da ekiplerimiz 7/24, cadde ve sokaklarda olumsuz koşulların oluşmaması için görevlerini yerine getiriyorlar. Ekiplerimiz kent merkezinde biriken karları kürüyerek temizliyor. Kar küreme çalışmalarının yanında tuzlama çalışmaları da devam ediyor. İlçemizin ana yollarında tuzlama çalışması yapılmıştır. Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması sonucu trafik akışını ve ekiplerimizin çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Kış şartlarına uygun olmayan araçların trafiğe çıkmaması önemle rica olunur. Kentimizin yollarında sorun tespit eden vatandaşlarımızın (538) 097 00 00 WhatsApp hattımızdan ve Halk Masamızdan bize ulaşarak bilgi verebilirler" denildi.