Bandırma’da kar yağışı etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma içesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nün ve Balıkesir Valiliği’nin günler öncesinden yapmış olduğu uyarılar sonrasında kar etkisini göstermeye başladı.

Bandırma merkezde ve kırsal mahalleler de kar yağışı etkili oldu. Gece geç saatlerde etkisini gösteren kar yağışı kırsal mahallelerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava ile birlikte kar Bandırma’nın yüksek kesimleri ve kırsal köylerde etkili oldu. Bandırma Belediyesi Fen İşleri birimi kar küreme araçlarıyla yollarda biriken karları açtı. Zaman zaman fırtına şeklinde yağan kar tipi şeklinde yağarak kuytu yerlerde kar birikmesine neden oldu. Kar yağışı ve soğuk havanın bölgede pazartesi güne kadar devam etmesi bekleniyor. Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı Bandırma’nın merkez kısmında az kar varken yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle devam ediyor